Geen overlast, maar wel een JOP voor jongeren in Lexmond

LEXMOND • Lexmond krijgt in september een Jongeren Ontmoetings Plek. Drijvende kracht erachter: de nieuwe werkgroep Lexmond ontmoet en doet.

Jongeren Ontmoetings Plekken: ze komen vaak als oplossing voor hangjeugd die men liever ziet gaan dan komen. Zo niet in Lexmond. De jongeren die regelmatig bij elkaar komen bij de Brede School veroorzaken op geen enkele manier overlast. Maar een overdekte plek waar ze beschut bij kunnen praten, daar hebben ze wel behoefte aan. Jongerenwerker Wolter Dijkstra van Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland pikte dat signaal afgelopen jaar op.

Samen met wijkambassadeur Nick van den Tol ging hij met dit verzoek aan de slag. "Via mijn neef Douwe hoorde ik daarvan", vult Christine van Reeuwijk, projectleider van Lexmond ontmoet en doet aan. "Ik zei tegen hem dat ik die jongerenwerker wel eens wilde ontmoeten."

Perfecte locatie

Een week later was het zover en werd in de huiskamer van Christine in het bijzijn van Wolter, Nick en een aantal jongeren de nieuwe werkgroep Lexmond ontmoet en doet opgericht. Het betekende de start van een zoektocht naar een geschikte locatie en de JOP zelf. "Uiteindelijk vonden we de perfecte locatie op het evenemententerrein bij Huis Het Bosch", vertelt Wolter. "Ideaal: je zit daar niemand in de weg en het is tegelijkertijd dicht genoeg bij het dorp zelf."

In overleg met de jongeren in de werkgroep - Bryan, Chris, Douwe, Kevin, Lars, Mike, Niels, Sam en Ward - is inmiddels bij HACON in Europoort-Rotterdam een hufterproof groene JOP besteld. "Er komen aan de binnenkant langs de zijkant bankjes in en twee lage tafels om elkaar te kunnen ontmoeten en onder één van de bankjes komt een ingebouwde opbergkist voor een bal, dartspel en kaartspel, waarvan Wolter en de jongeren een sleutel krijgen. De JOP is voor de jeugd van 12 tot 23 jaar uit Lexmond."

Commissaris van de koning

Niet de minsten komen langs voor de opening op 14 september: de commissaris van de koning en het college van Vijfheerenlanden. Zowel de gemeente als de provincie ondersteunen Lexmond ontmoet en doet met een opstartsubsidie. De werkgroep heet trouwens niet voor niets 'ontmoet en doet'.

Christine: "De jongerenambassadeurs willen graag een maatschappelijke tegenprestatie leveren en gaan vanaf komend najaar jaarlijks iets voor ouderen en aan huis gebonden ouderen in Lexmond organiseren. Op een zaterdag in oktober of november gaan zij een lunch, waar ook achtstegroepers bij betrokken worden, in de Brede School verzorgen."

Convenant

Afspraken met andere gebruikers van het evenemententerrein, zoals het Schuttersgilde, werden in een convenant vastgelegd. Wolter: "De gemeente en de jongeren zelf zorgen voor beheer en onderhoud. Gedeelde verantwoordelijkheid, daar gaat het om. We hebben alle vertrouwen in de jongeren."

Christine vult hem aan:" En er is een breed draagvlak voor dit project. Ook de kerken, scholen en ondernemers dragen graag hun steentje bij om nu en in de toekomst de leefbaarheid van het dorp te verhogen." Meer info: Facebookpagina Lexmond ontmoet en doet.