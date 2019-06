Hbo Gorinchem klaar voor de Businesscase

GORINCHEM • Stichting Hoger Onderwijs Gorinchem heeft vorige week een bijeenkomst gehouden over de voortgang van het project om in Gorinchem een excellente hbo-opleiding te realiseren. De boodschap van de avond was: de marktonderzoeken zijn afgerond, nu wordt het tijd om met een solide businesscase de haalbaarheid te onderzoeken. Dan wordt duidelijk hoe de opleiding gerealiseerd kan worden en hoe dit moet worden gefinancierd.

"Een kruising tussen University College Roosevelt en Nyenrode is het wel eens met wat overdrijving genoemd", zo vertelde initiatiefnemer Rutger Kroon aan een volle zaal in het auditorium van het Gorcums Museum. Maar een brede, innovatieve en excellente opleiding, dat is wel wat de hbo-studie Creative Change Management in Gorinchem moet gaan worden. De lat ligt dus hoog, waar sommige toehoorders onvermijdelijk wat kanttekeningen bij plaatsten: "Willen al die studenten naar Gorinchem komen?" De die avond gepresenteerde cijfers van bureau Markteffect lieten echter zien dat die belangstelling er is, al zal deze natuurlijk nog wel verzilverd moeten worden.

De avond stond verder vooral in het teken van de nu te nemen stappen. Namens de stichting presenteerde Pieter Aartsma, in het dagelijks leven directeur bedrijfsvoering bij scholenkoepel CVO-AV en docent bij hogeschool Avans in Tilburg, de eisen waar de te maken businesscase aan moet voldoen. Bij deze haalbaarheidsstudie gaat het vooral over de financiële aspecten en inzicht in de aanloopkosten. Voor het bekostigen van de businesscase, die door een deskundig bureau zal moeten worden opgesteld, kloppen de initiatiefnemers nu aan bij de gemeente Gorinchem.

Een volgende stap zal daarna zijn om onder meer het bedrijfsplan te ontwikkelen en de definitieve kaders voor het onderwijsconcept te stellen. Al met al zouden dan in 2021 de eerste studenten zich in Gorinchem kunnen komen vestigen, wat een grote stimulans voor de stad zou betekenen, zowel in sociaal én economisch opzicht.