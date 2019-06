Waterschap zet in Alblasserwaard extra pompen in wegens hevige regenval

ALBLASSERWAARD • Vanwege de hevige regenval zette Waterschap Rivierenland woensdagmiddag extra pompen in om het overtollige water weg te werken.

Dat gebeurde in Hardinxveld-Giessendam op de locaties Over 't Spoor en Giessenzoom, waar twee extra pompen werden ingezet. 'Het nieuwe gemaal Lange Veer bij de Nieuweweg draait op volle toeren', meldt het waterschap via Twitter. 'Ook in Kinderdijk is een extra pomp ingezet.'