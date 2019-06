Albert Schweitzerziekenhuis tweede bij Zinnige Zorg Award

DORDRECHT • Het Albert Schweitzer ziekenhuis is de winnaar van de zilveren Zinnige Zorg Award, wat neerkomt op de tweede plaats in de gelijknamige jaarlijkse landelijke zorgvernieuwingswedstrijd van zorgverzekeraar VGZ.

Het initiatief om patiënten met kanker maandelijks thuis een injectie te geven tegen botcomplicaties - in plaats van een tijdrovend infuus in het ziekenhuis - kon rekenen op ruim 16 procent van de publieksstemmen en op veel enthousiasme van de jury. De werkwijze is volgens de jury 'schaalbaar, voor veel medicatie toepasbaar en in lijn met het concept van de juiste zorg op de juiste plek'.

Het ziekenhuis dankt iedereen die op dit initiatief gestemd heeft van harte en laat weten dit type zorg verder te gaan ontwikkelen in het belang van de patiënten. In 2017 behaalde het Albert Schweitzer ziekenhuis de eerste plaats in dezelfde wedstrijd met zijn snelle methode van diagnostiek bij borstkanker. Dit jaar won het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven met een systeem van zelfmanagement voor stomadragers. Nummer drie werd het Radboudumc in Nijmegen met sedatie bij kaakchirurgie.

Op de foto hebben poliklinisch apotheker Maryse Spapens (rechts) en afdelingshoofd van het Transmuraal Team Claudia Jonker de cheque ter waarde van 5000 euro in ontvangst genomen.