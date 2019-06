Open Tuinendag in de Alblasserwaard

ALBLASSERWAARD • Groei en Bloei afdeling Alblasserwaard organiseert op zaterdag 15 juni weer de jaarlijkse open tuinendag.

Deze keer zijn er zes mensen die graag hun tuin hiervoor open stellen. Het is zeer leerzaam om te zien hoe de tuinen zijn aangelegd en hoeveel aandacht aan diversiteit, waterhuishouding en bijen/vlinder vriendelijkheid is besteed. Op twee na zijn de tuinen te bezichtigen tussen 10.00 uur tot 17.00 uur.

De deelnemers zijn: Fam. Grooteman, Boezem 2 in Streefkerk, Fam. Van de Berg, Dorpsstraat 28 in Streefkerk, Fam. Van der Graaf, Schippersweg 6 in Nieuwpoort, Fam. Stout, Graafdijk-Oost 11, Molenaarsgraaf (tot 15.00 uur), Hr. Van der Esch, Abbekesdoel 38 in Bleskensgraaf (tot 15.00 uur) en Fam. Hoogeveen, Kloevelaan 49 in Giessenburg.