Politiek Vijfheerenlanden verdeeld over De Schakel

• De plaatselijke politiek is verdeeld over de toekomst van de Schakel. (Foto: André Bijl)

• De plaatselijke politiek is verdeeld over de toekomst van de Schakel. (Foto: André Bijl)

VIJFHHERENLANDEN • Politiek Vijfheerenlanden is verdeeld over de vraag hoe het verder moet met de plannen voor de vernieuwing van dorpshuis De Schakel in Leerbroek.

Toch tekende zich dinsdagavond in de commissie Ruimte, Verkeer en Economie van lieverlee een meerderheid af die een extra krediet van 1,75 miljoen euro beschikbaar wil stellen om de oorspronkelijke plannen uit te voeren.

Dorpsgemeenschap

In 2016 ontstond vanuit de dorpsgemeenschap het initiatief om het huidige dorpshuis te vernieuwen en te combineren met de nieuwbouw van een kerkelijk centrum van de plaatselijke hersteld hervormde gemeente. De Eben Haëzerschool zou dan gebruik gaan maken van de gymzaal in het dorpshuis.

In oktober 2017 stelde de toenmalige raad van Zederik in totaal 1,7 miljoen euro beschikbaar voor de uitvoering van het plan. Eerder dit voorjaar bleek dat er een extra bedrag van 1,75 miljoen euro nodig is voor het project.

Daarop besloten B&W van Vijfheerenlanden de geplande sloop van het dorpshuis voorlopig uit te stellen.

Opiniëring

Gisteravond legde het college de commissie 'ter opiniëring' twee mogelijkheden voor, waarbij wethouder Christa Hendriksen de voorkeur van de politici wilde weten om vervolgens in juni met een verder uitgewerkt voorstel naar de raad te komen.

De ene optie is om 'gewoon' het oorspronkelijke plan uit te voeren en extra geld beschikbaar te stellen. De tweede variant is om via een versoberd plan tenminste 750.000 euro te bezuinigen.

Dat houdt onder meer in dat de gymzaal wordt geschrapt. Daardoor zou de school voor haar gymlessen gebruik moeten maken van een voorziening in een andere kern. Datzelfde geldt voor de sportverenigingen.

Geen enkel heil

Het stichtingsbestuur van de Schakel, de kerk en het schoolbestuur voelen niets voor die tweede variant. "Daar zien we geen enkel heil in. Het geeft geen pas om op alle genomen besluiten terug te komen", vond Jan van Bemmel, voorzitter van de voorbereidingscommissie.

"De raad heeft besluiten genomen, het plan is aan de inwoners gepresenteerd. Dat kunnen we toch niet negeren. Hoe staat het dan met de betrouwbare overheid", vroeg woordvoerder Van Aalst van de hersteld hervormde gemeente zich af.

Ook voorzitter Zweistra van de Eben Haëzerschool was duidelijk: "Optie twee gaat ten koste van de kwaliteit van het onderwijs. We staan niet toe dat onze kinderen hier de dupe van worden."

Vragen

SGP en VHL Lokaal zijn voor de uitvoering van de oorspronkelijke plannen, D66 en CDA lijken daarin mee te gaan, hoewel er met name bij het CDA nog veel vragen leven.

De VVD drong aan op een oplossing die binnen de eerder gestelde financiële kaders blijft.

PvdA en ook Groen Links voelden meer voor de combinatie van een dorpshuis met gymzaal én een nieuwe school, waarbij de combinatie met het kerkelijk centrum wordt losgelaten.

Van de zotten

Die variant heeft ook de voorkeur van CU-woordvoerder Jan van Beuzekom. "Maar ja, in Leerbroek zijn ze al zes jaar bezig met een ander plan. Dan is het 'van de zotten' om nu alles in een klap van tafel te vegen."

Het college gaat nu kijken of de commissie duidelijk genoeg is geweest om op 13 juni met een nieuw voorstel naar de raad te komen.

Later meer

André Bijl