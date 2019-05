DoeMee! stoort zich aan buitenreclame in Arkel

MOLENLANDEN • Berend Buddingh' van DoeMee! Molenlanden heeft het college schriftelijke vragen gesteld over buitenreclame. Dit naar aanleiding van drievoudige sandwichborden die in Arkel zijn geplaatst.

DoeMee! wil van het college weten wat het beleid is ten aanzien van buitenreclame, hoe de vergunningverlening werkt, wat de precario-opbrengst is en waar deze voor wordt benut. 'En wat is de invloed of zeggenschap van een dorps- of stadsgemeenschap op de buitenreclame en de mogelijke opbrengsten?', aldus Buddingh'.

Regionaal en landelijk

Het is de raadsfractie van DoeMee! opgevallen dat er in Arkel op verschillende plaatsen borden zijn neergezet rondom lantaarnpalen. Buddingh': 'De uitingen vallen extra op omdat het niet direct over lokale ondernemers gaat, maar regionaal en zelfs landelijke spelers hun uitingen doen. Veel inwoners storen zich hieraan. Mogelijk is dit ook het geval in andere dorpen'.