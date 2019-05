Jan van Heukelum nieuwe voorzitter Doe Mee!

MOLENLANDEN • Tijdens de algemene ledenvergadering van Doe Mee! Molenlanden op vrijdag 24 mei nam Jan van Heukelum uit Hoornaar de voorzittershamer over van de interim-voorzitter Kees de Bruijn uit Streefkerk.

Jan was één van de mensen van het eerste uur van Doe Mee! in februari 2018: "Ik was meteen enthousiast voor een brede lokale partij. Al vanaf het begin sprankelde het bij Doe Mee! en daar wilde ik bij horen. Toen ik later de keuze maakte om geen actieve rol te spelen op de kieslijst wist ik, dat er een plek zou komen bij Doe Mee! waar ik mijn bijdrage kon leveren. Geweldig dat ik op deze manier de verkiezingswinst vanuit het bestuur verder uit kan bouwen."

In het nieuwe bestuur trad ook Adrie Beumken uit Schelluinen aan als algemeen bestuurslid. De scheidende interim-voorzitter Kees de Bruijn blijft als algemeen bestuurslid verbonden bij Doe Mee!: "Het is mijn eeuwige strijd met mijn agenda. Ik heb geen tijd, maar wil toch graag bestuurlijk aan Doe mee! verbonden blijven."

Voor meer info: www.doemeemolenlanden.nl.

Op de foto staat de symbolische wisseling van de wacht van de scheidende interim-voorzitter Kees de Bruijn (rechts) en Jan van Heukelum (links).