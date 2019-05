CU Molenlanden wil meer aandacht voor bewonersinitiatieven

MOLENLANDEN • De ChristenUnie van Molenlanden wil weten hoeveel aanvragen zijn binnengekomen en hoeveel budget er nog is voor bewonersinitiatieven. De partij heeft daarover schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

Aanleiding is het besluit van vorig jaar mei om vanaf januari 2019 twee ton beschikbaar te stellen voor bewonersinitiatieven op aanvraag. "Inmiddels zijn we bijna een half jaar onderweg en rijst de vraag hoeveel geld er nog in de pot zit", aldus Pieter van Bruggen van de ChristenUnie.

"Ik vraag mij af of de Molenlanders op de hoogte zijn van de mogelijkheid om een bijdrage van de gemeente te krijgen voor een buurtinitiatief. De algemene indruk is dat hieraan te weinig ruchtbaarheid is gegeven", vervolgt hij.

Kerngericht werken is één van de kroonjuwelen van de gemeente Molenlanden. Van Bruggen roept het college daarom op om inwoners actief te informeren over de mogelijkheid voor een bijdrage voor buurtinitiatieven.