'Event voor Jezelf' speciaal voor de jongeren

SLIEDRECHT • Op donderdag 20 juni van 19.00 tot 23.00 organiseert Rabobank Merwestroom aan het Bonkelaarplein in Sliedrecht een groots event voor jongeren van 18 tot 35 jaar.

Jongeren die op zoek zijn naar een droomwoning, een droombaan of denken aan zelfs het opstarten van een eigen bedrijf zijn deze avond van harte welkom. Tijdens het event draait alles om de toekomst. Het event biedt jongeren alle mogelijkheden en handvatten om aan hun toekomst te werken. Er zijn workshops als 'Op zoek naar je Droomhuis', leren Vloggen van Gerjan de Vries, een Mini masterclasses Ondernemen van alleskunner Annic ten Duis en mogelijkheden voor speeddates met interieurstylist Marian de Hek van Pracht & Praal of diverse bedrijven- en hypotheekadviseurs. En dat alles in een zomerse sfeer met cocktails, een gin-tonic bar, fingerfood van Spek & Bonen en nog veel meer.

Rabobank Merwestroom draagt graag bij aan de ontwikkeling en toekomst van jongeren in het werkgebied. Klanten en niet klanten van Rabobank Merwestroom zijn welkom tijdens dit grote event. Aanmelden voorafgaand is gewenst. Kijk voor meer informatie en aanmelden op de website sites.rabobank.nl/merwestroom/eventvoorjezelf.