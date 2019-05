Politie grijpt in bij uitgaan feesttent Nieuwpoort

NIEUWPOORT • De politie trad in de nacht van vrijdag op zaterdag op tegen enkele jongeren die zich misdroegen bij het verlaten van de feesttent in Nieuwpoort.

Het ging daarbij om een klein groepje jongeren dat voor de onrust zorgde. Een achttal agenten kwam ter plaatse en dirigeerden de feestganger vanuit de Hoofdstraat in de richting van het Schoonhovenseveer.

Wilma de Moel, raadslid van Doe Mee! Molenlanden, was daarbij. Zij twitterde 'Na afsluiting geweldige feestweek #nieuwpoort charge op de Hoogstraat @Pol_LekMerwede? #doeslief. "Ik heb nog nooit zoveel agenten gezien in Nieuwpoort. Deze manier van optreden zijn we in de polder niet gewend. Ik heb tegen de jongens gezegd 'Niet de discussie aangaan. Ga gewoon naar huis, anders slaap je vannacht in de cel. De sfeer was wel even grimmig, maar het is uiteindelijk met een sisser afgelopen."

Dat benadrukt ook burgemeester Dirk van der Borg via het AD: "Er is niets vernield, er is niet gevochten, maar er was wel overlast. Daar heeft de politie terecht tegen opgetreden.''