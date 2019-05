Stichting BlauwZaam genomineerd als pionier voor VPRO-programma

REGIO • Stichting BlauwZaam, een club van duurzame ondernemers in de regio, is genomineerd als pionier voor een nieuw programma van VPRO Tegenlicht: Power to the Platteland.

De stichting neemt samen met overheid, ondernemers en onderwijs in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, initiatieven voor het verduurzamen van de regio. Eén van de initiatiefnemers is Rolia Wiggelinkhuijsen uit Hei-en-Boeicop. Als voldoende mensen via de site van het programma een stem uitbrengen op Wiggelinkhuijsen, mag zij in het programma VPRO Tegenlicht komen vertellen over de regio en de initiatieven van BlauwZaam.

Volharden

Stichting BlauwZaam ontstond in 2010, toen een groep mensen bijeenkwam met als doel: een verduurzaamde Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Wiggelinkhuijsen: "Duurzaamheid is in mijn optiek volhardendheid. Ik zie dit dus als een mooie gelegenheid, als een extra zetje om de resultaten buiten deze regio te laten zien én de trots te delen."

Verbinder

Wiggelinkhuijsen voelt zich een verbinder. Sinds 2010 heeft ze veel partijen en mensen samen gebracht ten behoeve van verduurzaming. Ze zet zich in voor kansen voor natuur en daarmee ook voor een zo aantrekkelijk mogelijke omgeving voor inwoners van de regio.

Leuker en luchtiger

In verschillende werkgroepen werkt BlauwZaam aan thema's als duurzame energie, biodiversiteit, circulaire economie, het nieuwe bouwen, water, wonen en familiebedrijven. Daarbij wordt nadrukkelijk gevraagd om samenwerking met kennis-instellingen en om bij te dragen aan het onderwijs in de regio. Door passie en positieve communicatie probeert BlauwZaam duurzaamheid leuker en luchtiger te maken.

Stemmen op Wiggelinkhuijsen kan via: https://pioniers.op.vpro.nl/

Een interview met Rolia is te zien op: https://www.youtube.com/watch?v=_KJ9_bqZznQ