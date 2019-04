Taxi Wegman en Wegman Personenvervoer maken doorstart

AMEIDE • Taxi Wegman en Wegman Personenvervoer uit Ameide maken in mei een doorstart. De beide bedrijven gingen op 8 april failliet.

Uitzendonderneming Talent4Taxi heeft daarover overeenstemming bereikt met de curator. Fried Sengers, directeur Talent4Taxi: "Na het faillissement, waarin ook Talent4Taxi is betrokken, hebben wij met onze partners naar wegen gezocht om met alle betrokkenen deze unieke onderneming te kunnen voortzetten. Wij zijn verheugd dat met een gedegen financieel fundament de onderneming verder uitgebouwd zal gaan worden."

Ruim 85 procent van het personeel heeft zicht op een baanaanbod bij de nieuwe onderneming, stelt Talent4Taxi in een persbericht. 'Voor de mensen die niet mee gaan in de doorstart, zal Talent4Taxi zich maximaal inspannen een passend ander baanaanbod mogelijk te maken.' Rufus Kohn, FNV Bondgenoten: "Ik wens het bedrijf succes in deze lastige markt en ga er van uit dat de werknemers met gelijke arbeidsvoorwaarden het werk mogen voortzetten."