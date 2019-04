School richt stille plaats in na verongelukken Lekkerlandse Arianne

NIEUW-LEKKERLAND / ROTTERDAM • Het Hoornbeeck College in Rotterdam heeft sinds dinsdag het restaurant in de school ingericht als stille plaats waar studenten terecht kunnen om met elkaar te spreken of om even alleen te zijn. Aanleiding hiervoor is het plotselinge overlijden van de 17-jarige Arianne Klerk uit Nieuw-Lekkerland.

Arianne kwam afgelopen zaterdagavond om bij een verkeersongeval op de Lekdijk in haar woonplaats. Het meisje werd aangereden door een plaatsgenoot die in een bedrijfswagen reed.

Vriend ongedeerd

De school meldt dat Ariannes vriend erbij was toen het ongeval plaatsvond. Hij is ongedeerd gebleven. Arianne zelf overleed ter plaatse aan haar verwondingen. De politie zoekt uit hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Hiervoor is ter plaatse uitgebreid sporenonderzoek gedaan door verkeersongevallenspecialisten van de politie.

Foto en Bijbels

In de stille ruimte op school zal een tafel staan met daarop een foto van Arianne en enkele Bijbels. De 17-jarige was afgelopen jaar gestart met een mbo-opleiding op het Hoornbeeck College.

Steunbetuigingen

De school meldt verder: "We denken aan de rouwdragende familie en we dragen hen, maar ook de klas waarin Arianne zat, op in jullie voorbede. We wensen jullie allen, en de klas waar Arianne in zat in het bijzonder, van harte sterkte toe."

Vanuit de hele regio is in de afgelopen dagen geschokt gereageerd op het dodelijke verkeersongeval. Via sociale media zijn tientallen steunbetuigingen en condoleances geplaatst.