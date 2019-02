Politie deelt 26 boetes uit voor sluipverkeer op Kanaaldijk in Hei- en Boeicop

HEI- EN BOEICOP • De politie bekeurde vrijdagmiddag 26 bestuurders die gebruik maakten van de sluiproute over de Kanaaldijk te Hei- en Boeicop.

De controle vond plaats tussen 17.00 en 17.30 uur. De bewoners klagen over het sluipverkeer, dat zich niets van de geldende verkeersregels aantrekt. In totaal werden er in een half uur tijd 26 bekeuringen geschreven. 'Wij zullen komende tijd vaker controleren', stelt de politie op de Facebookpagina Politie Vijfheerenlanden.