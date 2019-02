College in gesprek over woningbouwlocaties in Bleskensgraaf

BLESKENSGRAAF • Het gemeentebestuur van de gemeente Molenlanden organiseert op donderdag 7 maart vanaf 19.00 uur een inloopbijeenkomst over woningbouwlocaties in Bleskensgraaf.

Er is dringend behoefte aan woningen in Bleskensgraaf. Een voorstel van het toenmalige college van Molenwaard om het gebied ten westen van de Zevenhovenstraat aan te wijzen als woningbouwgebied, werd in oktober 2018 echter afgeserveerd door de gemeenteraad omdat alternatieve locaties onvoldoende onderzocht waren.

De nieuwe gemeente Molenlanden wil deze en andere mogelijke woningbouwlocaties graag bespreken met inwoners van het dorp. Daarbij maakt het college op voorhand de opmerking dat 'alle mogelijke locaties voor- en nadelen zullen hebben en dat geen enkele locatie een volledig draagvlak zal verkrijgen'.

De resultaten van de bijeenkomst zullen worden verwerkt in een raadsvoorstel over woningbouw in Bleskensgraaf. Binnen twaalf jaar wil de gemeente 80 tot 100 woningen bouwen in het dorp langs de Graafstroom.