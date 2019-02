Gezellig voorleesontbijt bibliotheek Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • In de bibliotheek van Groot-Ammers werd op donderdag 31 januari het voorleesontbijt gehouden.

Eerst kwamen de peutertjes van Wasko 't Puttertje best een beetje bedeesd binnen. Er stond een lekker ontbijt voor de peuters en juffen klaar bij de bibliotheek. Onder het genot van liedjes en gezellige verhalen werd er druk gesmikkeld van al dat lekkers.

Na het eten was het natuurlijk tijd voor het voorlezen, het boek Harry zoekt een huis stond nationaal centraal tijdens de voorleesdagen, en zo ook in Groot-Ammers. Ademloos werd er geluisterd naar het verhaal van Harry. De kat die verdwaalde toen hij aan het spelen was met een vlinder. Wat was het een zoektocht naar zijn huis, maar gelukkig heeft hij zijn huis gevonden