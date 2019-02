'De Put is onderdeel van ecologische verbindingsroute'

OTTOLAND • Vaste campinggast Ron van Dijk van De Put in Ottoland heeft de gemeente Molenlanden gewezen op het feit dat de plas op de camping onderdeel uitmaakt van een ecologische verbindingsroute.

In de Nota Verbindingen van de provincie Zuid-Holland van augustus 2017 staat dat camping De Put een belangrijk knooppunt vormt in de verbindingscorridor tussen het Alblasserbos en de Slingelandse plassen. De verbindingsroute is van groot belang voor zoogdieren, amfibieën, reptielen, libellen, vlinders, (water)vogels en zelfs diverse soorten vleermuizen, staat te lezen in de nota.

Wandelpad

Ook blijkt er over de camping een wandelpad te gaan, dat is opgenomen in het wandelnetwerk van de provincie Zuid-Holland. "Dit staat haaks op de plannen van de nieuwe eigenaar om het terrein hermetisch te gaan afsluiten met een elektrisch bedienbaar hekwerk, dat toegang onthoudt aan wandelaars en natuurrecreanten", meldt Ron van Dijk.

Van Dijk spreekt naar de gemeente zijn zorg uit over de ontwikkelingen op De Put. Natuuraspecten worden volgens hem niet serieus genomen. "Bomen zijn geveld, struweel is verwijderd, een bijzondere rietsoort die volgens de oude eigenaar blauwalg tegenging is verwijderd en er zijn plannen om de gehele Put van beschoeiing te voorzien, wat een ramp zal zijn voor de bijzondere amfibieën, reptielen en moerasplanten die nu voorkomen in De Put."

Groene oase

"De camping is een groene oase in het veenweidegebied en een stapsteen in de natuurzone langs de N214", beaamt Richard Slagboom. Hij is Projectleider Prachtlint 2.0, een natuurbeweging in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. Hij vindt het niet anders dan normaal dat er gekeken moet worden welke impact het plaatsen van zoveel huisjes heeft op de natuur.

De gemeente Molenlanden moet nog beslissen of zij het bestemmingsplan gaan aanpassen, waardoor de camping gerenoveerd kan worden en ongeveer 100 á 120 chalets met arbeidsmigranten geplaatst kunnen worden op De Put.