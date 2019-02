Stichting Glasvezel Molenwaard 'enorm teleurgesteld': 'We proberen toch nog financiering rond te krijgen'

MOLENLANDEN • Stichting Glasvezel Molenwaard is 'enorm teleurgesteld' over het feit dat een gemeentelijke miljoenenlening voor de aanleg van glasvezel niet doorgaat. De stichting gaat nu op zoek naar andere mogelijkheden om de financiering toch rond te krijgen.

"Zo hebben we volgende week een overleg met Ondernemersvereniging Graafstroom", vertelt voorzitter Edwin van der Ham, die met het bestuur woensdagavond een overleg had met de gemeente. "De gemeente gaat nog kijken of er landelijke subsidiemogelijkheden zijn. In overleg met GiessenlandenNet onderzoeken we daarnaast of we hun netwerk naar Molenwaard door kunnen trekken. Maar het zal heel moeilijk zijn om het rond te krijgen."

Bewonersinitiatief

Vorig jaar heeft de stichting een vraagbundelingstraject opgestart onder de bewoners van de voormalige gemeente Molenwaard. Om snel internet voor iedereen beschikbaar te maken, waren minimaal 3.000 huishoudens nodig die mee wilden doen met dit collectieve bewonersinitiatief.

'Na het verstrijken van de aanmeldperiode op 1 april 2018 hadden 2500 huishoudens zich aangemeld', blikt de stichting terug in een persbericht. 'In eerste instantie dus niet voldoende om het project te kunnen financieren en op te kunnen starten.'

Financiering

De stichting heeft gezocht naar mogelijkheden. 'Op de raadsvergadering van 30 oktober heeft de gemeenteraad ingestemd met het door de stichting voorgestelde financieringsarrangement met aantrekkelijke rentevoorwaarden via de gemeente, zodat dit project alsnog kon worden opgestart.'

In december is door de gemeente Molenwaard een openbare selectieprocedure opgestart om ook andere commerciële partijen de kans te geven glasvezel te realiseren. 'Deze selectieprocedure is afgelopen week stopgezet en het college heeft het bestuur van de stichting laten weten dat zij de gelden alsnog niet kan vrijgeven.'

Enorm teleurgesteld

Het gevolg is dat de stichting niet kan overgaan tot aanleg van het netwerk. 'Dit is ontzettend jammer voor alle huishoudens die zich hebben ingeschreven, de ondernemers die dit project hebben gesponsord en de vrijwilligers die zich de afgelopen jaren hebben ingezet voor dit initiatief', Als bestuur van de stichting zijn wij enorm teleurgesteld.'

Desondanks toont Van der Ham wel begrip voor de handelwijze van het gemeentebestuur. "Het is te makkelijk om te zeggen dat zij afgelopen jaar te voorzichtig zijn geweest. Als ze ons vorig jaar de lening hadden verstrekt, dan had de kans er zeker geweest dat een marktpartij naar de rechter was gestapt. Met als risico dat wij, terwijl we al begonnen zouden zijn met de aanleg, het geld terug hadden moeten betalen."

Alternatieven

De stichting beraadt zich nu over de ontstane situatie en zal de komende weken zoeken naar mogelijke alternatieven om alsnog snel internet te kunnen realiseren voor alle bewoners in de voormalige gemeente Molenwaard. 'Conform de doelstellingen zoals die destijds zijn geformuleerd: snel internet voor iedereen, een open netwerk en inkomsten die volledig terugvloeien naar de lokale samenleving en geen aansluitkosten voor de huishoudens die zich tijdig hebben ingeschreven.'