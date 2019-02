Qbuzz na bijna twee maanden: 'Het wordt steeds beter'

REGIO • De bussen en treinen van Qbuzz zijn na bijna twee maanden een vertrouwd beeld aan het worden in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden.

De eerste weken verliepen tumultueus; voor veel reizigers ging er meer fout dan goed. Die weken zijn voorbij. Toch is er nog steeds onvrede bij mensen die gebruik maken van het openbaar vervoer, met name over de dienstregeling en de onveilige situatie bij de kruising N214/A27, waar voetgangers de drukke wegen moeten oversteken.

Levensgevaarlijk

"Een levensgevaarlijk punt", reageren reizigers onder meer op Facebook. Ook het CDA van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden uitte haar bezorgdheid. Inmiddels heeft de provincie Zuid-Holland waarschuwingsborden geplaatst voor automobilisten. Dit is een tijdelijke maatregel. De definitieve inrichting, die de situatie veiliger moet maken, wordt in de loop van het jaar aangebracht. Wat er precies gaat gebeuren, is onbekend.

Verplaatsing van de halte is onbespreekbaar voor Qbuzz. "Het is in het nieuwe netwerk wat door Qbuzz is opgesteld een belangrijk overstappunt van regionale streekBuzzen en bestelBuzz op de snelBuzz-lijnen naar Utrecht, Gorinchem, Drechtsteden en Rotterdam Kralingse Zoom", laat woordvoerder Susan Zethof van Qbuzz weten.

Wennen

Het is bekend bij Qbuzz dat reizigers nog steeds moeten wennen aan de nieuwe dienstregeling. Met name reizigers tussen Gorinchem en Lexmond die naar Utrecht heen en weer willen, moeten overstappen en/of doen er langer over.

Terug gaan naar de oude lijn 181/81, zoals die door Arriva gereden werd tussen Gorinchem en Utrecht, is geen optie voor Qbuzz. In het nieuwe netwerk moeten veel reizigers van een streekbuzz naar een snelbuzz overstappen bij de als onveilig ervaren halte nabij de A27.

Even snel of sneller

"Ondanks de overstap te Meerkerk, bij de A27, zijn reizigers vrijwel net zo snel, of sneller op de plaats van bestemming", is de stellige overtuiging van Susan Zethof. "De bustijden zijn zo veel als mogelijk op elkaar afgestemd. Chauffeurs kunnen op verzoek van reizigers overstappers kenbaar maken aan de aansluitende buschauffeur."

Ook de klacht dat lijn 90 over de Lekdijk er 15 tot 20 minuten langer over doet om reizigers naar Utrecht te brengen, wordt weersproken door Qbuzz. Susan Zethof: "In de dienstregeling van 2018 van Arriva vertrok de spitsrit van lijn 90 om 07:50 uur vanaf het Café op de Lekdijk om 42 minuten later, om 08:32 uur te arriveren op Utrecht Centraal. De Qbuzz-90 doet er op papier in een minuut langer over."

Werkzaamheden

Wel rijdt de Qbuzz lijn 90 anders en doet Papendorp en Kanaleneiland aan. "In de praktijk heeft lijn 90 nog last van de werkzaamheden door de aanleg van de vrije busbaan door Utrecht-Kanaleneiland", erkent Zethof. "Hierdoor doet de Qbuzz-90 er in de praktijk een paar minuten langer over. In de lente gaat de onderdoorgang open bij het 5-Meiplein, waardoor de bus geen last meer heeft van de kruisende tram en autoverkeer op de Beneluxlaan. Dan zal lijn 90 daar sneller door kunnen rijden. In de tussentijd profiteren veel scholieren en forenzen van de rechtstreekse verbindingen met de opleidingslocaties te Kanaleneiland en de kantoren te Papendorp vanuit Ameide, Lexmond en Vianen."

Qbuzz kan begin februari, ongeveer twee maanden na de start, overigens nog geen goed antwoord geven op de vraag naar aantallen passagiers die sinds 8 december 2018 gebruik maken van de diensten van Qbuzz. In sommige gevallen zijn aantallen ook lastig te beoordelen. Omdat er nu meer overgestapt moet worden, zou een individuele passagier als twee reizigers gezien kunnen worden, terwijl die vroeger (met de directe verbinding) als één passagier te boek stond. Qbuzz gaat later dit jaar de eerste uitkomsten analyseren.