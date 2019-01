Politie zoekt inbreker uit Sliedrecht

SLIEDRECHT • De politie in de regio is op zoek naar een man met donker haar die op woensdag 14 november vorig jaar met verkeerde bedoelingen is binnen geslopen bij een bejaarde inwoner van Sliedrecht. Het was de vierde keer dat de Sliedrechter dergelijk ongewenst bezoek kreeg, doordat het gerucht gaat dat hij veel geld in huis heeft.

De man op de foto sloop naar binnen in het huis van een 85-jarige bewoner van de IJsselstraat. Net als bij de bezoeken van de vorige insluipers was de achterdeur ook deze keer niet op slot. Er is niets meegenomen. De bewoner is erg geschrokken. Hij heeft geen waardevolle spullen in huis en ook geen geld. Voortaan doet hij de deur goed op slot.

Camerabeelden

Een zoon van de bewoner heeft na een van de inbraken een camera opgehangen. Op de beelden die daarmee zijn gemaakt, is de insluiper duidelijk zichtbaar.

Bellen

De politie wil de zaak graag oplossen en hoopt dat er mensen zijn die de insluiper herkennen. Wie iets kan zeggen over de identiteit van de man, wordt verzocht te bellen met 0900-8844 of als u liever anoniem blijft, met 0800-7000.