Schoonheidssalon Luca in Noordeloos: 'Beste versie van jezelf zijn'

NOORDELOOS • Luca Slotboom (21) uit Noordeloos heeft ruim een jaar geleden haar eigen schoonheidssalon geopend.

In Schoonheidssalon Luca hanteert de eigenaresse het motto 'Mensen helpen om de beste versie van zichzelf te zijn'. Luca: "Het is mijn doel om mensen zich goed te laten voelen, niet alleen van buiten, maar ook van binnen."

De Noordelose heeft een studie allround schoonheidsspecialiste afgerond aan het ROC Beauty College in Utrecht. Ze is gespecialiseerd in acne behandelingen, bindweefsel massage en Shiatsu massage.

Naast haar werk in de eigen salon op de bovenverdieping van de boerderij aan de Noordzijde in Noordeloos, werkt Luca al vijf jaar bij Ici Paris XL in Dordrecht. "Het is een mooie combinatie voor mij", legt Luca uit. "Ik leer veel in deze speciaalzaak en kom in aanraking met alles wat nodig voor mijn eigen schoonheidssalon."

Vanwege haar leidinggevende functie bij Ici Paris heeft ze veel contacten met bedrijven en vertegenwoordigers van topmerken. Voor haar eigen salon is ze in zee gegaan met het merk Madara Organic Skincare. Dit is een 100 procent natuurlijk merk, gecertificeerd met het Ecocert logo. "Ik merk de laatste tijd steeds meer dat mensen een groen product belangrijk vinden", legt Luca uit. Madara is een kwaliteitsmerk dat een breed assortiment biedt voor jong en oud.

"In mijn salon heb ik geen specifieke doelgroep; ik heb klanten vanaf vijftien jaar tot dik in de zeventig. Natuurlijk hebben jongeren en ouderen verschillende wensen; jongeren komen bijvoorbeeld vaker voor hun wenkbrauwen of het behandelen van acne, terwijl ouderen meer algemene behandelingen en massages willen."

Voor het maken van een afspraak kunnen belangstellenden bellen, appen of mailen naar 06-30500898 of lslotboom@hotmail.com. Voor meer informatie is Schoonheidssalon Luca tevens te vinden op Facebook en Instagram. Luca benadrukt dat ze bij het maken van afspraken heel flexibel is. Belangrijk voor de decembermaand zijn de cadeaubonnen die bij Luca te koop zijn voor behandelingen en massages.