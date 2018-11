Zwaar bewapende militairen in Molenwaard

MOLENWAARD • Voor degenen die niet gehoord hadden van de militaire oefening in Molenwaard, was het een vreemd gezicht: zwaar bewapende militairen stonden onder meer in Bleskensgraaf en Goudriaan langs de kant van de weg.

Zij maken deel uit van het 20 Natresbataljon, dat van donderdag tot en met zaterdag oefent in de Alblasserwaard. Daarbij werkt het korps samen met politie en brandweer uit Molenwaard. Er is een oefenplan dat zich richt op de beveiliging van drukbezochte locaties en nutsvoorzieningen in de gemeente. Uitgangspunt is de dreiging van een terroristische aanslag. De reservisten worden ingezet om met controles en patrouilles een aanslag te helpen voorkomen.

De oefening vindt vooral plaats in en rondom Groot-Ammers, Bleskensgraaf, Nieuwpoort en Nieuw-Lekkerland en wordt deels te voet en deels via voertuigen uitgevoerd. Aan de oefening Falcon Mills nemen 110 personen en 30 (militaire) wielvoertuigen deel.