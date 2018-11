Plus en Sieraadkado maken samen een unieke spaaractie

MEERKERK • De Meerkerkse ondernemers Frans Versteeg van de Plus en Erika van Iperen van Sieraadkado hebben de handen ineen geslagen om een gezamenlijke actie op te zetten.

"Na de succesvolle Moederdag-actie, eerder dit jaar, vonden we het een goed idee om met de feestdagen iets unieks voor onze klanten aan te bieden", vertelt Erika.

Speciaal voor de feestdagen is er een spaarcampagne waarbij klanten kunnen sparen bij Plus voor de hoge korting op een trendy Oozoo horloge. Er is keuze voldoende in kinder-, dames- en heren horloges. Bij iedere 5 euro ontvangt men een zegel en met 10 zegels is de kaart vol.

Frans Versteeg: "Ik vind het heel gaaf dat we dit mogen aanbieden, helemaal omdat we samen als lokale ondernemers uit Meerkerk hebben mogen opzetten."