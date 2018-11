CBS Het Kompas in Lexmond houdt speelgoedactie voor arme kinderen

LEXMOND • Christelijke basisschool Het Kompas in Lexmond is begonnen met een inzamelingsactie van speelgoed voor dorpen in Roemenië en Moldavië.

Afgelopen jaren heeft cbs Het Kompas meegedaan met de Schoenendoos actie van Edukans, waarbij kinderen in Nederland een doos vullen voor leeftijdgenootjes in ontwikkelingslanden. Dit jaar wilde Het Kompas een ander invulling geven aan dit gebaar.

Deze maand houdt de school een inzameling van nieuw en gebruikt speelgoed voor drie dorpen in het noordoosten van Roemenië en Moldavië. Het transport wordt verzorgd door de Stichting 'Vrienden van Roemenië van Lexmond en Hei-en Boeicop.

In december gaat een volle vrachtwagen met goederen naar Roemenië. De kinderen krijgen het speelgoed dan voor de kerst. Cees Spek, opa van kinderen van Het Kompas, is vrijwilliger bij de stichting. Samen met Dilia van Dieren (ook vrijwilliger) hebben zij woensdag uitleg gegeven over het werk en de speelgoedactie.