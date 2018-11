Gert-Jan Segers bezoekt met ChristenUnie ambulancepost Meerkerk

MEERKERK • Gert-Jan Segers, ChristenUnie-fractievoorzitter in de Tweede Kamer, bracht zaterdag op uitnodiging van ChristenUnie Vijfheerenlanden een bezoek aan de ambulancepost in Meerkerk.

Segers overhandigde een blijk van waardering aan het ambulancepersoneel en ging in gesprek over de beschikbaarheid van burgerhulpverlening en aanrijtijden op het platteland.



Actuele discussie

In de Vijfheerenlanden is de discussie over de aanrijtijden weer actueel vanwege de wijziging van de provinciegrens. Daardoor verdwijnt de ambulancepost in Meerkerk. De RAVU, de ambulancedienst in de provincie Utrecht, heeft het voornemen om een nieuwe post in Schoonrewoerd te openen en in Lexmond een steunpunt te maken.

Raadslid Dico Baars: "Ik merk dat de sluiting van de ambulancepost erg leeft onder inwoners. Zij maken zich zorgen of de aanrijtijden ook in de nieuwe gemeente gehaald zullen worden. Al eerder vroeg ik namens de ChristenUnie aandacht voor de gevolgen van de wijziging van de provinciegrens voor het spoedvervoer in ons gebied."

Zorgen over bereikbaarheid

De nieuwe post in Schoonrewoerd en het steunpunt in Lexmond zijn volgens de ChristenUnie op zich goed nieuws voor onze inwoners. "Ik ben blij met de inzet van de ambulancediensten. Toch blijf ik me zorgen maken over met name de bereikbaarheid van Meerkerk, Ameide en het buitengebied. De gemeenteraad heeft helaas niet zoveel directe invloed op dit proces, dus moeten we dit punt steeds onder de aandacht blijven brengen."