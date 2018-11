PvdA vraagt college veiligheid Middenpolderweg in Streefkerk bij provincie aan te kaarten

MOLENWAARD • PvdA Molenwaard vraagt van het college de onveilige situatie op de Middenpolderweg in Streefkerk onder de aandacht van de provincie te brengen.

'Deze week is er weer een ernstig ongeluk gebeurd op de Middenpolderweg bij Streefkerk', stelt de PvdA. 'Al jaren is het hier raak met ongelukken. Een van de gevaarlijkste punten op de Middenpolderweg is de T-splitsing met de Randweg naar Streefkerk. De provincie gaat nu versneld maatregelen treffen om de veiligheid aan te pakken. Dit zal in 2019 gebeuren.'

De PvdA vraagt burgemeester en wethouders hen over het onder de aandacht brengen bij de provincie op korte termijn op de hoogte te brengen.