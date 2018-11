Elsevier: Beatrixziekenhuis één van de beste ziekenhuizen van Nederland

GORINCHEM • Het Beatrixziekenhuis mag zich volgens het opinieblad Elsevier het beste ziekenhuis van Nederland noemen. Dat blijkt uit onderzoek van Elseviers Beste Ziekenhuizen. Samen met zeven andere ziekenhuizen prijkt het Beatrixziekenhuis bovenaan de lijst.



'Het Beatrixziekenhuis springt eruit doordat het als enige ziekenhuis op alle fronten uitstekend presteert', meldt het ziekenhuis in een persbericht. "Dat we als relatief klein ziekenhuis al jaren de beste zorg verlenen, is iets waar ik enorm trots op ben", zegt ziekenhuisdirecteur Anja Blonk.



Constante kwaliteit

In 2017 werd het Beatrixziekenhuis ook uitgeroepen tot het beste van het land. In de AD Ziekenhuis Top 100 staat het Beatrixziekenhuis inmiddels enkele jaren in de top. Constante kwaliteitAnja: "De constante kwaliteit van zorg bereiken we door goede samenwerking. Binnen het ziekenhuis, met patiënten en hun naasten en met andere zorgpartners."



Elsevier doet elk jaar onderzoek naar de kwaliteit van zorg in Nederlandse ziekenhuizen. Patiëntgerichtheid en de veiligheid van de medische zorg staan daarbij centraal. Het Beatrixziekenhuis heeft op beide onderdelen de maximale score behaald.