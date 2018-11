Grote meerderheid gemeenteraad steunt GiessenlandenNet

GIESSENLANDEN • De gemeente Giessenlanden gaat ervoor zorgen dat GiessenlandenNet, verantwoordelijk voor de aanleg van het glasvezelnetwerk, op korte termijn de rekeningen kan betalen. Hierover werd donderdagavond in de raad nog wel stevig gedebatteerd.

Het aansluitpercentage op het glasvezelnetwerk ligt inmiddels op 36%, maar dit is niet voldoende voor een dekkende exploitatie vanaf de start. In de eerste zeven jaar zullen naar verwachting beperkte verliezen ontstaan, waardoor de cashflow problematisch is. Na verloop van tijd wordt een omslagpunt voorzien.

Het college stelde de raad onder meer voor de lening van 700.000 euro aan Stichting GiessenlandenNet om te zetten in aandelen. Voordeel voor GiessenlandenNet is dat de rente- en aflossingsverplichtingen vervallen. De gemeente loopt geen grote risico's, volgens het college.

Niet marktconform

Van dat laatste waren ChristenUnie en Fractie Renes bepaald niet overtuigd. Aart Schalk vond het voorstel 'niet rijp voor besluitvorming'. Hij had veel financiële vragen, wees op de gerechtelijke procedure die E-Fiber tegen gemeente en GiessenlandenNet is gestart en beoordeelde enkele voorstellen als niet marktconform. De CU-voorman pleitte voor een beoordeling door een onafhankelijke registeraccountant. "Die expertise is meer dan gewenst."

Alle andere fracties gingen wel met het college mee. "We lopen een groter risico als we niet samen optrekken met GiessenlandenNet", stelde Huib Glerum (CDA) vast. "Dan gaan anderen dat doen, maar onder heel andere condities. Als wij nu niets doen, gaan we spijt krijgen."

"Een reddingsplan is nodig", stelde ook Ruud van Rijn (PvdA) vast. "We hebben onze nek uitgestoken en kunnen nu niet meer terug."

Foute veronderstellingen

"Ik weet niet wat ik met het betoog van Schalk aan moet", opende wethouder Harmen Akkerman zijn beantwoording. "Het zit vol foutieve veronderstellingen en verkeerde uitgangspunten."

Volgens Akkerman is er geen nijpend probleem. "Het percentage van 36% zorgt er alleen voor dat het wat langer duurt voordat de rekeningen betaald kunnen worden." Dit betreft overigens vooral aan de gemeente verschuldigde rente. Akkerman: "We verstrekken geen nieuwe financiering. Het is in ons eigen belang. Ik zie er geen enkel probleem in."

Akkerman kon zijn criticasters niet overtuigen. "We geven 1,3 miljoen extra", hield Schalk vol. "Wij willen GiessenlandenNet overigens beslist niet uit de lucht halen, maar hebben slechts behoefte aan expertise."

En Esther Renes: "Ook mijn zorgen en twijfels zijn niet weggenomen. We zijn in deze situatie toch soort een bank; ik heb daar geen goed gevoel bij." Beiden fracties stemden dan ook tegen. En dat begreep Akkerman op zijn beurt niet. "Het kost ons niks en helpen de stichting verder. Allemaal tevreden, zou ik zeggen."