Meer dan honderd inzendingen voor fotowedstrijd watererfgoed

NIEUWPOORT • De Stichting Oude Hollandse Waterlinie heeft afgelopen vrijdag de prijzen uitgereikt in het kader van de fotowedstrijd watererfgoed.

Dit gebeurde tijdens het jaarlijkse symposium dat in het vestingstadje Nieuwpoort werd gehouden. De eerste prijs, een waardebon van 200 euro, was voor Tanja Hensing-Molendijk met een foto van de molen bij de Hooge Boezem in Haastrecht.

Watererfgoed

In mei startte de fotowedstrijd 'watererfgoed'. Wat verstaan we daar eigenlijk onder? Alles wat te maken heeft met de waterhuishouding; dus dijken, sluizen, gemalen, molens, rivieren, weteringen enz. Daarbij heeft water ons eeuwenlang geholpen het land te verdedigen door het gebruik van waterlinies. Denk aan de Oude en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Ook de linie kon dus het onderwerp van de foto zijn: vestingsteden, inundatiegebied, forten, inlaatsluizen, enzovoorts. Uiteindelijk kwamen er meer dan honderd inzendingen. Foto's insturen kon tot 30 september en er waren meer dan 100 inzendingen.

Zonsondergangen

De inzendingen waren heel verschillend van aard: van abstract (alleen zonlicht op het water) tot heel herkenbaar. Vooral molens bleken een zeer gewild onderwerp. Onder de inzendingen waren foto's genomen vanuit een vliegtuig, met een drone of mobiel, prachtige zonsop- en ondergangen of soms heel subtiel, zoals een stukje spinnenrag tussen oude sluisdeuren.