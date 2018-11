Rommelmarkt Hoogblokland: bijna 40.000 euro

ARKEL • De totaalopbrengst van de Hoogbloklandse rommelmarkt kwam zaterdag op 39.500 euro.

De markt zelf was de afsluiting én het hoogtepunt van een jaar lang geld inzamelen. Net als vorig jaar stonden de stands in één van de grote hallen van Betonson in Arkel. Honderden bezoekers kwamen af op de verkoop van onder meer tweedehands spullen en etenswaren.

Het geld is bestemd voor het groot onderhoud van de hervormde kerk in Hoogblokland. Daarnaast gaat er een gift naar de inrichting van het schoolplein bij het nieuwe multifunctionele centrum in het dorp.