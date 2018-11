Nieuws gemeenten Molenwaard en Giessenlanden op site Het Kontakt

MOLENLANDEN • Vanaf vandaag is op de site van Het Kontakt ook het nieuws van de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard te vinden. De gemeenten maken zo gebruik van dit digitale platform om inwoners nog beter te kunnen bereiken.

In de aanloop naar de herindeling tot de nieuwe gemeente Molenlanden hielden de twee ambtelijke organisaties ook de communicatie voor de nieuw te vormen gemeente tegen het licht. Dat de gemiddelde inwoner voor nieuws maar zelden naar de gemeentelijke sites gingen, daar was het team communicatie het al snel over eens.

Ingeborg Voogt: "We waren toen al in gesprek met Kontakt Mediapartners en hebben het idee geopperd: kunnen we geen gebruik maken van jullie site, waar iedereen juist wel naar toegaat voor nieuws? Dat is een krachtig platform om onze berichten op te delen."

Communicatieknooppunt

Een voorstel dat bij Kontakt Mediapartners in goede aarde viel. "Ons doel is hét communicatieknooppunt van de regio te zijn. Daar past dit uitstekend in", knikt hoofdredacteur Rick den Besten.

De handen werden ineengeslagen voor een pilot van een halfjaar, die op 1 november van start gaat. Vanaf deze datum is op de site van Het Kontakt een apart blok te vinden waar de nieuwsberichten van nu nog Giessenlanden en Molenwaard en straks Molenlanden aangeklikt kunnen worden.

Informatiebron

"Molenlanden heeft als DNA Dialoog, Nabij en Ambitie", vullen de burgemeesters Dirk van der Borg en Rinette Reynvaan aan. "Hiermee geven we daar mede invulling aan. Ook voor ons is de site van Het Kontakt een informatiebron, één van de bronnen om te weten wat er in de gemeenschap leeft. Wij brengen ons nieuws naar de plek waar nieuws gelezen wordt. Met deze samenwerking kunnen we elkaar versterken."

Zoals gezegd, het is een pilot. Ingeborg Voogt: "Op allerlei vlakken zoeken we de vernieuwing; zo ook door onze digitale dienstverlening. Dit is ook een stap die, voor zover wij weten, andere gemeenten nog niet gezet hebben." En burgemeester Van der Borg: "Op deze manier pionieren, dat pas bij ons."

Succes

Het is niet alleen voor de gemeenten een nieuwe stap, maar ook voor Het Kontakt. Den Besten: "Mocht dit een succes worden, dan hopen we dit uit te rollen naar andere gemeenten om hen ditzelfde podium te bieden."

Hij vervolgt: "En ook voor ons is vernieuwen belangrijk. Zo is Het Kontakt onlangs begonnen met een burgerpanel in het Molenlanden-gebied, om zo bij allerlei onderwerpen te kunnen peilen hoe inwoners daarover denken. Daarbij is het eveneens mogelijk om samen te werken met de gemeente. Wij staan daar open voor."

De site is hier te vinden: https://www.hetkontakt.nl/regio/molenlanden

Geurt Mouthaan