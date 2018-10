Stichting VijfheerenlandenNet zet glasvezelinitiatief door

VIJFHEERENLANDEN • Stichting VijfheerenlandenNet heeft besloten om haar initiatief om glasvezel aan te leggen in de hele gemeente Vijfheerenlanden - behalve de kernen die al glasvezel hebben natuurlijk - door te zetten.

De stichting zegt in 4 dagen tijd 15 procent respons te hebben gekregen uit het buitengebied. VijfheerenlandenNet denkt, met verschillende tv-pakketten en ook een internet only-optie, een uitgebreid aanbod te hebben. Met verschillende aanbieders wordt nog overleg gevoerd om diensten te gaan leveren. De stichting benadrukt in een persverklaring ook dat iedereen zich aanmelden, niet alleen mensen uit het buitengebied. Wat bij concurrent Glasvezel buitenaf wel het geval. De bewoners in het buitengebied betalen éénmalig een bijdrage in de aanleg van 750 euro. Bij een deelnemerspercentage van 45 procent gaat de aanleg door. Het glasvezelnetwerk dat wordt aangelegd komt overal, ook bij de bedrijventerreinen, campings en moeilijk te realiseren adressen, zo belooft VijfheerenlandenNet. In de komende weken worden er bijeenkomsten gehouden in de verschillende kernen om de bewoners nog beter te informeren. De stichting besluit vrijdag 23 november of zij het netwerk daadwerkelijk gaat aanleggen. Meer informatie is te vinden op de website of via info@vijfheerenlandennet.nl.