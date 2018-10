Publiek mag Koperen Knop met Kerst versieren

HARDINXVELD-GIESSENDAM • Evenals vorig jaar krijgt het publiek in de decembermaand de gelegenheid om Museum De Koperen Knop in te richten met kerstbomen en andere kerstversiering.

Dit jaar is er een bijzondere voorwaarde: de kerstbomen moeten uitgevoerd zijn in de kleuren zwart en/of wit of beide. Het museum wil de kerstversiering namelijk laten aansluiten bij de winterexpositie Mode in Zwart-Wit. Tegelijkertijd is dit de start van het dertig jarig jubileum van het museum.

Het in 2017 gestarte experiment om publiek in de gelegenheid te stellen de kerstversiering te verzorgen in De Koperen Knop was een dermate succes, dat dit wordt herhaald. Dit jaar hoopt het museum nog veel meer deelnemers te mogen verwelkomen. Iedereen is vrij in de uitvoering en vormgeving, maar een belangrijke voorwaarde voor dit jaar is wel dat de kleur niet mag afwijken van zwart-wit. Beide kleuren mogen, maar ook een van de twee.

Wie mee wil doen, mag dit mailen naar: koperenknop@koperenknop.nl. Dan krijgt men een informatieve flyer toegestuurd, waarin staat welk voortraject er van toepassing is en hoe alles verder in zijn werk gaat. Het belangrijkste daarvan is dat het museum vooraf wil weten hoe de bijzondere creatie er uit komt te zien. En men moet er rekening mee houden dat de kerstbomen en andere versiering op donderdag 6 december 2018 moet worden aangebracht of geplaatst en dat dit geëxposeerd blijft tot en met half januari 2019.

Volgend jaar is het dertig jaar terug dat De Koperen Knop als museum van start ging. Het bleek het begin van dertig jaar succes. Dit is weer aanleiding om hier heel 2019 met tal van extra activiteiten bij stil te staan, of eigenlijk actief mee om te gaan. Dat begint al met deze in zwart-wit uitgevoerde kerstbomen.