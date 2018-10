Tweede Kamerlid Chris Stoffer op werkbezoek bij Calvijnschool

LEERDAM • Tweede Kamerlid Chris Stoffer (SGP) was vrijdag te gast op de Calvijnschool in Leerdam. Hij plantte samen met de leerlingen een heester bij gemaal De Meent in wijk Noord. Dit als nabrander op de Dag van de Duurzaamheid op woensdag 10 oktober. De gemeente Leerdam stelde belangeloos de heester, alle materialen voor de prikactie en personeel beschikbaar voor deze duurzaamheidsactie.

Daarna gingen de leerlingen van groep 7/8 in wijk Noord vuil prikken. Dit doen de leerlingen van groep 7/8 overigens iedere maand een keer. Na afloop van de zwerfvuilactie kregen de leerlingen een mandarijntje (SGP-partijkleur is immers oranje) en een stuk taart met het campagnemotto 'Bereik je bestemming'. Want op woensdag 21 november aanstaande zijn er gemeentelijke herindelingsverkiezingen voor de inwoners van Leerdam, Vianen en Zederik. Zij kunnen dan hun stem uitbrengen voor de eerste gemeenteraad van gemeente Vijfheerenlanden. Na afloop werd er daarom nog even met Stoffer doorgesproken over onderwerpen die voor de lokale politiek belangrijk zijn. De landbouwbelangen en de verkeersknelpunten in de streek door sluipverkeer van de hoofdwegen A2, A15 en A27 waren onder meer gesprekspunten. Om dit concreet te maken werd Stoffer door de SGP-fractie meegenomen naar de Tolstraat in Meerkerk. Daar werden de gevolgen van het sluipverkeer concreet zichtbaar voor het Tweede Kamerlid.

Vanwege zijn inzet werd leerkracht Eelco Mourik na afloop van het werkbezoek nog in het zonnetje gezet, hij kreeg van de SGP een pakket streekproducten.