Perry 't Lam bv richt zich op de toekomst

LEERBROEK • Perry 't Lam bv gaat na ruim dertig jaar stoppen met de verkoop, onderhoud en reparatie van tuin- en parkmachines. De laatste verkoopdag is op 31 oktober. Het bedrijf houdt zich vanaf november uitsluitend bezig met de metaalbewerking. "Geen emotionele maar een rationele beslissing."

't Lam begon in 1985 met een constructiebedrijf. Hij hield zich vooral bezig met laswerkzaamheden en onderhoud voor de agrarische sector. Omdat er vraag naar was breidde hij enkele jaren later uit met een afdeling tuin- en parkmachines. Perry verwierf dealerschappen van Stiga, Dolmar en Sabo en in de loop der jaren kwamen daar zeven andere merken bij. Aanvankelijk deed hij in de koude maanden zelf het onderhoud en de reparatie, terwijl hij daarnaast het constructiebedrijf tot bloei bracht.

Verdubbeld

"In 2004 zijn de werkzaamheden uitgebreid met een plaatwerkafdeling voor lasersnijden en kantwerk. Nadat vijf jaar geleden de productieruimte is verdubbeld namen de opdrachten voor plaatbewerking en laswerkzaamheden toe. Vorig jaar zijn twee nieuwe plaatkantbanken gekocht. De grootste is geschikt voor afmetingen tot 6 meter en een dikte tot 20 millimeter (voorheen slechts voor platen tot 4 millimeter). Die forse investering is de moeite waard geweest. In de verre omtrek heeft geen enkel bedrijf een plaatkantbank met die capaciteit. De opdrachten, vanuit de machine- en carrosseriebouw alsmede regionale concullega's, zijn zodanig toegenomen dat de bank continu in gebruik is.

Tuinmachines

Jongste zoon Rick heeft zich vooral gericht op de afdeling tuin- en parkmachines. Hij is verantwoordelijk voor de in- en verkoop, reparatie en onderhoud, en is contactpersoon voor klanten en vertegenwoordigers. Hoewel de tuin- en parkmachines een goedlopende tak van het bedrijf is kijkt hij naar de toekomst en ziet hij het niet zitten om daar nog tientallen jaren mee bezig te zijn. "Bovendien komt de tijd dat mijn vader wil gaan afbouwen steeds dichterbij. We zijn er samen over gaan nadenken en hebben het besluit genomen om volledig te kiezen voor de metaalbewerking", merkt Rick op.

De laatste twee weken van oktober worden alle tuin- en parkmachines met fikse korting in de uitverkoop gedaan. De dealerschappen gaan over naar bedrijven in de regio. Perry 't Lam blijft nog wel de onderhoudsbeurten verrichten van alle nieuwe machines die het afgelopen jaar zijn gekocht. In voorkomende gevallen kunnen klanten er ook nog terecht voor de afwikkeling van garantie.

Bedankt

"Wij willen iedereen bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen gedurende de afgelopen dertig jaar. Graag adviseren wij voor de toekomst Blokland tuin- en parkmachines in Ameide bij u aan", zegt Perry 't Lam.