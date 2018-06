Honderd bedrijven in regio kunnen zich aanmelden voor gratis energiescans

REGIO • Honderd bedrijven in de regio kunnen om energie te besparen een energiescan opvragen bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) en de gemeenten.

Zij willen bedrijven helpen minder energie te gebruiken. 'Gemiddeld kunnen bedrijven tussen de 10% en 30% besparen', stelt de Omgevingsdienst in een persbericht. 'Om de mogelijkheden in kaart te brengen, krijgen 100 bedrijven in de regio een energiescan en tools om direct aan de slag te gaan.'

Daaruit komen concrete bespaaradviezen. 'Een monitoringstool van Energiepartners maakt het energie besparen makkelijk en overzichtelijk. Het geeft inzicht in - en daarmee controle over - het energieverbruik. De gemeenten in de Hoeksche Waard, de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en de Drechtsteden zetten zich ook op deze manier in voor een duurzame regio. De regionale en lokale doelstellingen zijn ambitieus, er wordt hard gewerkt om steeds minder energie te gebruiken in de regio en tegelijkertijd zelf steeds meer groene energiebronnen te gebruiken.'

Aanmelden

Ondernemers in de regio Zuid-Holland Zuid kunnen zich aanmelden via energie@ozhz.nl. Vermeld bij aanmelding de bedrijfsnaam, bezoekadres en contactgegevens. 'Wij gaan dan na of er nog plek is bij uw gemeente voor een energiescan.'