Sweetwoord Experiment houdt festival in Wijngaarden

WIJNGAARDEN • De band Sweetwoord Experiment uit Sliedrecht en Wijngaarden houdt zaterdag 9 juni een festival met een gevarieerd programma in Wijngaarden: Sweetwoodstock.

Sweetwood Experiment begon als een groep losse muzikanten die gevraagd werden om samen muziek te maken op een kamp. "Dat beviel zo goed dat we als band verder zijn gegaan en inmiddels hebben we gespeeld in kerkdiensten, in trouwdiensten, op trouwfeesten en zijn we afgelopen jaar begonnen met het schrijven van eigen liedjes", vertelt Rutger Braaksma, één van de bandleden.

Het idee om een festival te organiseren ontstond, zoals weer meer goede plannen, tijdens het 'doen van een biertje'. "Het leek ons leuk als we een concert zouden kunnen geven waar we helemaal zelf konden bepalen wat we wilden spelen en waar ruimte was voor veel verschillende soorten muziek."

Uitzicht

Een idee dat door de bandleden en andere vrijwilligers uitgewerkt werd en steeds verder groeide. Inmiddels zijn er al meer dan vijftig vrijwilligers bij Sweetwoodstock betrokken. Aan het Oosteinde 39a in Wijngaarden werd een geschikte locatie gevonden. "Dit terrein sprak ons aan vanwege de weidsheid van het uitzicht. Daarnaast is het uitermate geschikt voor een uitgebreid, gevarieerd en creatief programma."

Filosofeertent

Met dank aan de creatieve ideeën van de vrijwilligers en met name de mensen van de programmacommissie is een gevarieerd programma opgezet, met diverse bands, maar ook beachvolleybal, een diaboloworkshop, een filosofeertent, een dansgroep, speeddaten en theater.

"Het festival is geschikt voor iedereen die een leuke dag wil hebben", knikt Rutger. "Er is veel muziek, maar er is ook veel ruimte om zelf creatief bezig te zijn. Mensen kunnen met ons komen filosoferen, weven, allerhande workshops volgen of sporten. Maar je kunt ook lekker lokaal voedsel eten, een speciaalbiertje drinken en rondkijken. De kinderen kunnen zich vermaken bij een poppenkast of dansworkshop of zelf creatief aan de slag. En er zijn al veel goede ideeën voor volgend jaar. Als de belangstelling groot is, willen we dit volgend jaar zeker nog een keer organiseren."

Gratis

Het festival is van 14.00 tot 23.00 uur. De entree is gratis. Meer informatie: sweetwoodstock.nl.