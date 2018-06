Verkeershinder in Streefkerk door werkzaamheden aan dijk

STREEFKERK • Door werkzaamheden aan de dijk is er in Streefkerk van maandag 4 tot en met zaterdag 9 sprake van verkeershinder.

De afrondende werkzaamheden voor de dijkverbetering tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer zijn begonnen. In deze laatste fase worden de definitieve verhardingen aangebracht en wordt de dijk verder afgewerkt.

Als gevolg hiervan zijn maandag 4 juni vanaf 7.00 uur tot en met zaterdag 9 juni de kruisingen Kerkstraat-Dorpsstraat en Dorpsstraat-Randweg-Nieuwe Veer in Streefkerk afgesloten voor doorgaand verkeer. In deze week worden de bestratingen aangebracht ter verbetering van de verkeersveiligheid.

Limonadefabriek

De kern van Streefkerk blijft bereikbaar vanuit het westen over de dijk via de Boezem-Zwanenvliet en tevens vanaf de Middenpolderweg via Randweg-Molenakker. De Jachthaven en restaurant de Limonadefabriek is enkel vanaf Halfweg (oostzijde) bereikbaar, niet vanaf de Randweg of Kerkstraat.

Arriva rijdt een aangepaste route. Ter hoogte van de School met de Bijbel wordt een bushalte ingericht. De route over de dijk tussen Streefkerk en Nieuw-Lekkerland komt te vervallen en rijdt tijdelijk via Halfweg-Middenpolderweg-Schoonenburgweg.

De bewoners in de omgeving van de kruisingen zijn per brief op de hoogte gesteld.