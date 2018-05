De Gespreide Herberg: duurzame vakantiehuizen in de Alblasserwaard

ALBLASSERWAARD • Met duurzame vakantiewoningen het aantal overnachtingsmogelijkheden in de Alblasserwaard vergroten, dat is het doel van De Gespreide Herberg. De plannen liggen nog op de tekentafel, maar particulieren en bedrijven die terrein beschikbaar willen stellen voor deze onderkomens kunnen zich al aanmelden.

Onafhankelijk van elkaar hadden Elco van den Berg (manager van restaurant De Burgemeester in Bleskensgraaf), Lisanne Addink-Dölle en Remco Addink uit Nieuw-Lekkerland (eigenaren van 'duurzaamheidsbedrijf' VerdraaidGoed) en Arjan Kraijo uit Langerak (van www.huisjeindewaard.nl) het gevoel dat er een gat in de toeristische markt in de streek is.

"Eigenlijk is het vreemd: het is een prachtig gebied, maar plekken om te overnachten zijn er mondjesmaat", vertelt Elco. "Ik had het afgelopen jaar daarover met Sonja, de vrouw van Arjan, en zij zei: 'Dan moet je maar eens met Arjan gaan praten.'"

Verblijfmogelijkheid

De Langerakker liep namelijk rond met hetzelfde gevoel. Om een duurzame twist aan hun plannen te geven, klopten ze aan bij Lisanne en Remco. "En wij waren net bezig met een huisje in Kinderdijk als verblijfmogelijkheid", vult Lisanne aan. "Wij zeiden meteen: dat willen wij ook. Niet alleen meedenken, maar ook meedoen."

Nu zijn de vier Alblasserwaarders niet de types die het bij mooie woorden en voornemens laten. Ze stapten naar MBO Da Vinci om ook het onderwijs bij hun plannen te betrekken. Wat bleek: daar waren ze al bezig met de ontwikkeling van tiny houses. Een duurzame vakantiewoning ontwerpen paste precies in hun plaatje.

"Het project bevindt zich nu in de tekenfase", vertelt Arjan. "Daarnaast hebben we subsidieaanvragen de deur uitgedaan. Eén daarvan, aan de gemeente Molenwaard, is al geaccepteerd."

Energieverbruik

De duurzame invulling van de vakantiewoning komt op meerdere vlakken naar voren. Allereerst het energieverbruik. Lisanne: "We onderzoeken welke mogelijkheden er zijn met bijvoorbeeld zonnepanelen en het gebruik van een warmtepomp. Je moet een balans vinden tussen comfort en zuinig met energie en water omgaan. Het ideaal is dat ze helemaal zelfvoorzienend worden, dat je ze nergens op aan hoeft te sluiten."

Arjan vult haar aan: "We krijgen hierbij hulp van studenten van HBO Utrecht, die meedenken om de goede balans te vinden." Het tweede aspect van de duurzaamheid zijn de materialen: die moeten zo mogelijk uit de Alblasserwaard zelf komen én herbruikbaar zijn.

Sociale component

Zeker zo belangrijk is de sociale component. De initiatiefnemers zijn zeker niet van plan een grootschalig vakantiepark neer te zetten. Eén, of maximaal twee of drie per locatie, dat is waar ze naar streven. "De interactie met de streek is heel belangrijk. We willen vakantiegangers in contact brengen met de schoonheid van het gebied én met de inwoners. De vakantiehuisjes kunnen bijvoorbeeld heel goed bij melkveehouders komen te staan. Daar kunnen de gasten dan kennismaken met de praktijk van het boerenleven."

Het ontwerpen van de ideale duurzame vakantiewoning is één ding, het vinden van plekken waar ze komen te staan is een zeker zo grote uitdaging. Een oproep op de site van landschapsvereniging Den Hâneker leverde al twee serieuze kandidaten op.

Aanmelden

"Maar iedereen die een stuk grond ter beschikking heeft, is van harte welkom om zich te melden", benadrukt Elco. "Per locatie gaan we kijken welke rol de eigenaar op zich wil nemen. Dat kan uiteenlopen van gastheer inclusief ontvangst en aanschuiven aan de eettafel tot puur het beschikbaar stellen van een plek voor het huisje. Wat betreft de benodigde vergunningen: dat traject nemen wij voor onze rekening. De gemeente heeft al aangegeven hier graag in mee te denken. Zij staan positief tegenover ons initiatief."

Meer informatie: www.gespreideherberg.nl