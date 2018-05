Veel activiteiten bij IkToon in Molenwaard

MOLENWAARD • De komende maand is het aantal evenementen niet op één hand te tellen in Molenwaard. Ook niet op twee handen.

Deze overvloed aan activiteiten is een gevolg van de campagne IkToon in Molenwaard. IkToon maakt (amateur-)kunst zichtbaar: concerten, theater, exposities en demonstraties en workshops.

Het bijzondere van IkToon is dat het een bottom-up constructie is. Iedereen die iets creatiefs wil tonen kan zich aanmelden. Van exposities, theater tot open lessen, workshops en concerten. Maar ook verenigingen tonen op hun eigen plek in verschillende buurten wat ze in huis hebben. Het niveau is ook heel divers. Van jong tot oud, beginner tot professional en alles wat daar tussen zit.

"Veel mensen denken er over om iets creatiefs te gaan doen als beeldhouwen, schilderen, zingen of iets anders. Alle activiteite die in de IkToon-maand juni worden georganiseerd kunnen daarvoor een mooie kennismaking zijn", meldt Matzy van Harten van IkToon Molenwaard.

Het landelijk programma is te vinden op www.iktoon.nl. Voor het programma van IkToon Molenwaard kan men ook kijken op www.facebook.com/iktoonmolenwaard.