Vrijwilligers NVWA verbolgen over diefstal zeldzame orchideeën

PAPENDRECHT • Vrijwilligers van de Natuur- en Vogelwacht de Alblasserwaard zijn boos over de diefstal van drie zeldzame Brede Orchideeën.

Ze werden vorige week tussen woensdag 9 mei en vrijdag 6 mei uitgestoken en meegenomen.

De vrijwilligers van de Natuur- en Vogelwacht hebben enkele jaren gewerkt aan de teelt van deze bijzondere orchideeën. "We zijn drie jaar geleden begonnen en hadden vorig jaar één exemplaar. Dit jaar gingen er drie bloeien, maar die zijn nu meegenomen", treurt Leen den Ouden, coördinator van de werkgroep educatie planologie.

"Het is gewoon asociaal dat mensen zoiets doen. We besteden veel tijd aan experimenten om zoveel mogelijk Alblasserwaardse planten hier te krijgen. De Brede of Mei Orchis was ons laatste succes, maar die is nu verdwenen en dus onttrokken aan de vreugde van de bezoekers. We moeten met het experiment weer helemaal op nieuw beginnen. Al ons werk is voor niets geweest."

Volgens Den Ouden is de kans groot dat de uitgestoken orchideeën snel zullen afsterven. "Ze hebben een speciale schimmel nodig die we hier bij de Natuur- en Vogelwacht tot onze beschikking hebben. Alleen mensen die veel verstand hebben van orchideeën, zullen ze kunnen behouden. In een gewone tuin gaan ze dood omdat ze daar geen voedsel vinden."

De Ouden roept de dieven op om de orchideeën terug te bezorgen. "Anders moeten we helemaal overnieuw beginnen en nieuw zaad opvragen bij Staatsbosbeheer. Dat kostte de vorige keer veel moeite, dus ik vrees dat er veel tijd overheen gaat."