Molens gaan open tijdens de Molendag

REGIO • Molenstichting SIMAV en de vrijwillige molenaars hebben afgelopen zaterdag 12 mei de molens vrij toegankelijk gemaakt voor bezoekers.

Dit gebeurde in het kader van de Nationale Molendag, het belangrijkste molenevenement van Nederland. Dit jaar was het thema: 'Ontmoet de molenaar'. Dit thema was gekozen naar aanleiding van de Unesco-inschrijving van het Nederlands Molenambacht op de Representatieve lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid. Met dit thema hebben de molenaars van de regionale molenstichting in de Alblasserwaard hun beste beentje voorgezet en boeiende verhalen verteld over het leven van de molenaar op de molen. De vrijwillige molenaars lieten daarnaast zien hoe een molen werkt.