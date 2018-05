Celstraf en tbs geëist tegen Leerbroeker wegens bezit kinderporno

LEERBROEK • Tegen een 56-jarige man uit Leerbroek is maandag 28 maanden celstraf en een voorwaardelijke tbs-maatregel geëist voor het jarenlang verspreiden en bezit van kinderporno. Als voorwaarde moet de Leerbroeker na het uitzitten van de gevangenisstraf voor behandeling naar een kliniek.

De politie hield de man in oktober aan na een tip van Interpol uit Duitsland. Zij waren in een undercoveronderzoek naar kinderporno op een Nederlands IP-adres gestuit. Via dat adres van een computer in Vleuten, waar de verdachte logeerde tot hij vorig jaar een woning in Leerbroek vond, kwam de politie uiteindelijk bij hem uit.

Op usb-sticks en zijn laptop trof de politie in totaal 362 afbeeldingen en films met kinderporno aan, waarvan een groot deel met kinderen jonger dan twee jaar. In een chatgesprek suggereerde de verdachte dat hij zelf ook bij het oppassen een anderhalf jaar oude jongen had misbruikt, maar volgens de Leerbroeker was dat 'ondoordachte grootspraak' en 'fantasie'. Ook vroeg de man naar films van een beruchte Australische pedofiel die zijn slachtoffers soms zelfs martelde. "Ik was nieuwsgierig", aldus de verdachte.

De man was in 2014 alweer op internet naar kinderporno gaan zoeken terwijl hij nog onder begeleiding en behandeling van de reclassering stond na een veroordeling in 2012 voor het bezit van kinderporno. Hij kreeg toen 22 maanden celstraf, waarvan 10 maanden voorwaardelijk, opgelegd. De verdachte was bovendien in 2002 veroordeeld wegens ontucht met een stiefzoon.

Volgens de Leerbroeker sloeg de eerdere behandeling niet aan omdat hij zijn pedofiele gevoelens tot voor kort 'uit schaamte' niet voor zichzelf wilde toegeven. "Ik heb het nooit onder ogen willen, durven zien", aldus de man. "Je wilt het niet hebben. Maar je moet het wel onder ogen zien dat je het hebt. Pas dan kun je er iets mee."

De officier van justitie nam de spijtbetuigingen van de verdachte echter met een grote korrel zout. "Dit kan niet. En dit kan zeker niet als het voor de derde keer is", aldus de aanklaagster. Volgens haar had de man al 'alle handvaten' om hulp te vragen en te krijgen. "Dit gaat om kinderen. Kinderen die echt leven en die verder moeten", benadrukte ze dat voor kinderporno kinderen misbruikt worden. "En dat allemaal voor het gerief van andere mensen."

Omdat ze vond dat er eerst moest worden 'afgerekend', wil de aanklaagster dat de man de oude voorwaardelijke celstraf van tien maanden uit 2012 alsnog gaat uitzitten. Daarnaast eiste ze nog eens 18 maanden gevangenisstraf en een voorwaardelijke tbs-maatregel, met onder meer een verplichte opname in een forensisch-psychiatrische kliniek. Zonder behandeling achten gedragsdeskundigen het gevaar op herhaling 'groot'. Als de Leerbroeker niet meewerkt aan de opname en diverse andere voorwaarden, dan kan de voorwaardelijke tbs-maatregel worden omgezet in een gedwongen opname in een tbs-kliniek met dwangverpleging.

Zijn raadsvrouw bepleitte een snelle start van de behandeling. De Leerbroeker kan in de zomer bij een kliniek in Assen terecht. "Niemand is gebaat bij detentie van mijn cliënt", meende ze. De verdachte zit al ruim 200 dagen in voorarrest en is inmiddels zijn woning in Leerbroek en zijn baan kwijtgeraakt.

De rechtbank doet maandag 28 mei uitspraak.

