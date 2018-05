Molenwaarder rundvlees bij Jumbo Meijerink in Molenaarsgraaf

MOLENAARSGRAAF • Bij Jumbo Meijerink aan de Dorpsstraat in Molenaarsgraaf ligt sinds vorige week Molenwaarder rundvlees in de schappen.

"Een mooie uiting van regionaal ondernemerschap", zo omschrijft Daan Meijerink de acht soorten rundvlees uit de polder, die duidelijk herkenbaar bij de vleesafdeling uitgestald staan. "Het is niet zomaar vlees", vult Wim bij de Vaate aan. Hij heeft een ambachtelijke slagerij aan de Vuilendam en levert aan Jumbo Meijerink het Molenwaarder rundvlees. "Het is exclusief, authentiek en smakelijk rundvlees, dat we in één keer van boer naar bord brengen."

De twee enthousiaste ondernemers beschouwen de samenwerking als een win-win situatie voor hen beiden. "Wij proberen zoveel mogelijk in de huid te kruipen van de consument en op die manier keuzes te maken voor ons assortiment", legt Meijerink uit. "Het rundvlees van Wim bij de Vaate is een mooie aanvulling. Als slager kun je jezelf over het algemeen niet onderscheiden met kippenvlees of varkensvlees, maar juist wel met rundvlees. De hamburgers van het Molenwaarder rundvlees krimpen niet wanneer je ze in de pan legt. En ik heb nog nooit zo mooie entrecots gezien!"

Daan en zijn vrouw Marianne benadrukken dat ze met de formule van Jumbo veel voordeel bieden dankzij de landelijke inkoopregeling en het uitgebreide assortiment kwaliteitsproducten. "Daarnaast kunnen we ons als afzonderlijke filialen lokaal onderscheiden. Dat doen we met de keuze voor het Molenwaarder rundvlees van Wim."

Uitbreiding supermarkt

Naast de smaakvolle en ambachtelijke uitbreiding van het vleesassortiment, hebben Daan en Marianne Meijerink nog een ander nieuwtje: binnenkort wordt de supermarkt uitgebreid met maar liefst 200 vierkante meter. Alle productgroepen krijgen extra ruimte, maar met name het diepvrieseiland dat nu gecreëerd kan worden, is Daan uit het hart gegrepen. "We komen nu voortdurend ruimte tekort op de vriesafdeling."

Andere bijzonderheden waar straks (meer) ruimte voor is, zijn een plaats waar verse pizza gemaakt kan worden, een afdeling voor schepvis en een slijterij. Ook gaat het verseiland volledig op de schop. Om de uitbreiding van Jumbo mogelijk te maken, zal de Wereldwinkel opschuiven naar een unit verderop in het winkelcentrum. Ook zal de Landgraaf iets verkleind worden. De vernieuwde en uitgebreide Jumbo Meijerink wordt geopend op 5 september.