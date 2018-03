GroenLinks wil meedoen in VHL

VIJFHEERENLANDEN • GroenLinks wil meedoen met de herindelingverkiezingen van 21 november in de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Deze gemeente gaat ruim 53.000 inwoners tellen en bestaat uit Vianen en de nu nog Zuid-Hollandse gemeenten Zederik en Leerdam. In alle drie de gemeentes zit GroenLinks niet in de gemeenteraad.

Om mee te doen met de verkiezingen in november is het nodig om te weten of er voldoende GroenLinks-sympathisanten zijn. Daarom worden inwoners van Vianen, Zederik en Leerdam uitgenodigd om op 28 maart om 20.00 uur naar het Oude Posthuys in Leerdam te komen. Op deze bijeenkomst wil de 'partij in oprichting' de standpunten uiteen zetten en peilen of er animo is voor een GroenLinks-geluid in Vijfheerenlanden.

Op http://vijfheerenlanden.groenlinks.nl staat meer informatie.