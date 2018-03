IJsbanen in Molenaarsgraaf, Bleskensgraaf, Oud-Alblas, Nieuwpoort en Meerkerk voor het eerst open

MOLENAARSGRAAF/MEERKERK • De landijsbanen in Meerkerk, Bleskensgraaf, Nieuwpoort-Langerak, Oud-Alblas en Molenaarsgraaf gaan deze winter voor het eerst open.

In Molenaarsgraaf zijn schaatsers vanaf 9.00 uur welkom, in Meerkerk vanaf 10.00 uur. Voor leden is de entree gratis. Niet-leden betalen op beide ijsbanen 2 euro. In Bleskensgraaf gaat de ijsbaan om 11.00 uur open, in Nieuwpoort-Langerak om 13.00 uur en in Oud-Alblas om 15.00 uur.

In Molenaarsgraaf vindt vrijdagmiddag en -avond weer de de minimolentocht voor kinderen tot en met groep acht plaats. Voor wat eten en drinken voor de schaatsers wordt gezorgd. Deelname kost 5 euro en er is een huldiging na afloop.

In Streefkerk is vandaag de ijsbaan op het trapveld weer open. Ook in Goudriaan, Ottoland en Nieuwland zijn de ijsbanen geopend.