Zederik realiseert dekkend netwerk AED's

ZEDERIK • Op donderdag 22 februari is de feestelijke oplevering van het Zederikse netwerk van AED's.

Burgerhulpverleners van HartveiligWonen kunnen nu op ruim 20 plekken, zowel overdag als 's nachts, in de gemeente terecht voor een AED, zodat ze alvast kunnen beginnen met reanimeren voor de ambulance komt.

HartveiligWonen is een vorm van burgerhulpverlening waarbij gecertificeerde vrijwilligers door de meldkamer worden opgeroepen om de reanimatie vast op te starten voordat de ambulance ter plaatse is. Op deze manier kan er binnen de cruciale zes minuten gereanimeerd worden. Wethouder Arie Donker: "Dankzij de medewerking van veel inwoners en bedrijven hebben we een netwerk van AED's in onze gemeente kunnen realiseren."

De gemeente Zederik wil op deze manier een bijdrage leveren aan haar taak om te zorgen voor een veilige leefomgeving. Om de overlevingskansen van inwoners in Zederik met een acute hartstilstand te vergroten, heeft de gemeente zoveel mogelijk AED's (Automatisch Externe Defibrillators) beschikbaar gesteld voor algemeen gebruik. Deze AED's worden buiten geplaatst in een buitenkast en beveiligd met een pincode-slot. De samenwerking met het project HartveiligWonen heeft geresulteerd in een goed dekkend netwerk van AED's voor algemeen gebruik.

Wie zich wil aanmelden als vrijwilliger kan contact opnemen met HartveiligWonen. Meer informatie staat op de website www.hartveiligwonen.nl.