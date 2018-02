Onderzoek naar meerdere postcoderozen in Molenlanden

BLESKENSGRAAF • De Postcoderozen schieten in de regio als paddenstoelen uit de grond. Hiermee kunnen de krachten gebundeld worden om gezamenlijk energie op te wekken door zonnepanelen.

Tijdens het laatste grote overleg van Klankbordgroep Bleskensgraaf sprak wethouder Frank Meerkerk over de mogelijkheden die de postcoderoos biedt voor het verder verduurzamen van de regio en wat een zeer aantrekkelijke investering voor particulieren vormt.

Een groep betrokken inwoners uit Bleskensgraaf is inmiddels al verschillende keren bij elkaar geweest om te onderzoeken of er ook een postcoderoos in Bleskensgraaf opgestart kan worden.

Met een postcoderoos is het namelijk mogelijk om op het dak van een ander zonnepanelen te plaatsen. Toch pluk je hier zelf de financiële vruchten van en draag je bij aan een duurzamere wereld.

Veel dakvlak

In de regio is er zeer veel dakvlak beschikbaar, omdat er op veel boerenschuren nog geen of nauwelijks zonnepanelen zijn. Zo onderzoekt Ad van den Bergh (Farm Nescio) op dit moment of zijn stallen voor de postcoderoos gebruikt kunnen worden. Van den Bergh: "Toch hoop ik dat er veel collega's ook hun daken beschikbaar stellen. Dit initiatief is goed voor de boer en tegelijk goed voor ons milieu."

Naast schuren kunnen ook panelen geplaatst worden op schooldaken of ander maatschappelijk vastgoed.

En er zijn meer voordelen, zo geeft Herbert Schaap aan: "Deze opzet zorgt ervoor dat het voor iedereen mogelijk is om mee te doen, ook als er minder financiële ruimte is. Iemand kan via de postcoderoos gerust maar in enkele zonnepanelen investeren. Het is eigenlijk jammer dat ik panelen op mijn eigen dak heb liggen. Met de postcoderoos blijft het mogelijk om 15 jaar te salderen. Dit is financieel natuurlijk zeer aantrekkelijk."

Geen dorpsgrenzen

De groep kijkt op dit moment al verder dan de eigen dorpsgrenzen. Kan er juridisch aangesloten worden bij de Postcoderoos uit Oud-Alblas? Deze postcoderoos Zon op De Beemd heeft inmiddels dorpshuis De Beemd vol liggen met zonnepanelen. Hier is zelfs een wachtlijst ontstaan. Door aan te sluiten kunnen ook deze personen meedoen met dit initiatief.

Ook in Goudriaan wordt op dit moment onderzocht of een postcoderoos gestart kan worden. Wanneer deze postcoderozen juridisch samen kunnen werken, kunnen alle inwoners uit Molenwaard straks meedoen met dit mooie initiatief.

Compensatie

Aline de Wit en Anton Bons vullen aan: "Dit is toch fantastisch! Op mijn eigen huis staan zonnepanelen niet mooi. Nu kan ik toch mijn bijdrage leveren aan het compenseren van mijn eigen energieverbruik. En wat te denken van een ieder die geen geschikt dak heeft? De huizen met rieten daken, veel schaduw op hun dak of mensen die in een monument wonen bijvoorbeeld."

"Nu heb ik al veel mensen mogen adviseren over hun energieverbruik en het maken van de juiste financiële investering op dit gebied", geeft Arie Ouderkerk aan. "Dit is altijd een goede keuze. Na enkele jaren heb je de investering terugverdiend en direct bijgedragen aan een verlaging van de CO2 uitstoot."

Geïnteresseerden om een bedrijfsdak beschikbaar te stellen voor de postcoderoos, of wanneer men zonnepanelen op een andermans dak wilt plaatsen, met de voordelen van de postcoderoos, kan men contact opnemen met iemand van de postcoderoos. Dit kan via postcoderoosmolenlanden@outlook.com.