Oasen geeft Rugstreeppad eigen Kikkerpoel in Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • Oasen heeft een aantal maatregelen genomen om meer biodiversiteit te creëren in haar natuurgebieden, die eind vorig jaar zijn toegevoegd aan het Prachtlint. Zo zijn bij het waterwingebied de Kikkerpoel, naast zuiveringsstation de Put in Nieuw-Lekkerland, twee poelen aangelegd voor de Rugstreeppad.

Deze kleine nachtbraker is meestal te herkennen aan een gele streep op zijn rug. Het is een beschermde inheemse diersoort, die graag in ondiep, stilstaand water huist. Een poel is dan ook een ideale plek om uit te rusten, te jagen of voor een romantische rendez-vous.

Vroeger is op het land van de Kikkerpoel bagger gedeponeerd. Een ideale voedingsbodem voor planten, vooral voor snelgroeiers als brandnetels en distels. Zij overwoekeren de rest. Daarom heeft Oasen een deel van de Kikkerpoel afgeplagd; de bovenste laag vruchtbare aarde is verwijderd. Hierdoor wordt de bodem voedselarmer, dus minder aantrekkelijk voor brandnetels en distels en krijgen andere planten de kans om te groeien. Oasen en het Prachtlint hopen op veel bloemrijke kruiden, zoals Knoopkruid, waardoor de Kikkerpoel veel insecten aantrekt.